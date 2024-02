Tournoi de la Venise Provençale Badminton Ferrières Martigues, samedi 30 mars 2024.

Un tournoi organisé par le Martigues Badminton Club. Au gymnase Riouall, près du Lycée Paul Langevin. Plus de 180 participants sont inscrits venant de toute la région mais aussi du Gard et de l’Hérault.

C’est l’occasion de passer un weekend de Pâques près de la Grande Bleue et son soleil. Ce tournoi se déroulera en Double Dames et Hommes le Samedi 30 mars 2024 et en double Mixte le Dimanche 31 mars 2024.



Tournoi ouvert de NC à R4, pour les Seniors et Vétérans, ainsi que les cadets et juniors classés P10 minimum.

Le Gymnase Riouall, accueillera cette compétition sur ses 7 terrains. Chaque tableau se composé en poule de 5 ou 6 en priorité, avec deux sortants par poule.



Le tout dans la convivialité, la bonne humeur et avec la fameuse buvette de Martigues. Stand Cordage et Textile sur place (Young). .

Début : 2024-03-30 08:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Ferrières Avenue du Dr Fleming Lycée Paul Langevin

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur competition@martiguessbc.fr

