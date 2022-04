Tournoi de la Pentecôte Willgottheim, 5 juin 2022, Willgottheim.

2022-06-05 09:00:00 – 2022-06-06 21:00:00

Willgottheim 67370 Willgottheim

Tournoi amical mettant en avant les équipes de jeunes de l’A.S de Willgottheim ainsi que des équipes loisirs.

Au menu midi et soir : Mechtkrazerla, frites, salade / steak, frites, salade / salade mixte et tartes flambées nature, gratinée et munster uniquement le soir. Pensez à réserver !

+33 6 98 35 01 39

