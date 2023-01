TOURNOI DE LA LICORNE (BADMINTON) Sérignan Sérignan Catégories d’Évènement: Hérault

TOURNOI DE LA LICORNE (BADMINTON) Sérignan, 18 mars 2023

Hérault Rendez-vous au 6ème tournoi régional Tournoi de la Licorne, organisé par le Badminton Club Sérignan.

Ouvert aux catégories Séniors (NC à R4) et Jeunes (Benjamins à Juniors).

Samedi : Simples/Mixtes Séniors / Simples/Doubles Jeunes

Dimanche : Doubles Séniors

Buvette et petite restauration sur place. Rendez-vous au Tournoi de la Licorne, tournoi régional de badminton, organisé par le Badminton Club Sérignan.

