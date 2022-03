Tournoi de la Fraternité gymnase des Gratte-ciels Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Tournoi de la Fraternité gymnase des Gratte-ciels, 20 mars 2022, Lyon. Tournoi de la Fraternité

gymnase des Gratte-ciels, le dimanche 20 mars à 08:00

12 équipes de jeunes âgés de 11 à 12 ans, se retrouveront sur le terrain et lors des différentes activités citoyennes que vous connaissez : Théâtre forum, exposition et cette année la frise de l’écologie grâce à la collaboration de l’association football écologie.

Les clubs participent en donnant 50 euros à la Licra

Fait partie de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme gymnase des Gratte-ciels 98 rue francis de prssensé Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T08:00:00 2022-03-20T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu gymnase des Gratte-ciels Adresse 98 rue francis de prssensé Ville Lyon lieuville gymnase des Gratte-ciels Lyon Departement Métropole de Lyon

gymnase des Gratte-ciels Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Tournoi de la Fraternité gymnase des Gratte-ciels 2022-03-20 was last modified: by Tournoi de la Fraternité gymnase des Gratte-ciels gymnase des Gratte-ciels 20 mars 2022 gymnase des Gratte-ciels Lyon lyon

Lyon Métropole de Lyon