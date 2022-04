Tournoi de la Diaspora 2022 Ville de Villenave d’Ornon, 16 avril 2022, Villenave-d'Ornon.

Tournoi de la Diaspora 2022

du samedi 16 avril au dimanche 17 avril à Ville de Villenave d’Ornon

[Le tournoi de la Diaspora Malgache](https://csmalagasy.org/index.php/2022/04/11/le-programme-du-tournoi-de-la-diaspora-2022-a-bordeaux-villenave-dornon-les-16-17-et-18-avril-2022/) aura lieu les 16-17-18 avril 2022 en Aquitaine. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- ### Dans la ville de Villenave d’Ornon, les activités sont réparties sur les sites sportifs de la ville. ### SAMEDI 16 AVRIL 2022 * **Complexe Sportif Elisabeth RIFFIOD : Multi-activités** 10h : Accueil des invités, visiteurs , entrée libre 12h à 20h : Venez découvrir, · La salle d’exposition de produits de Madagascar à l’intérieur du gymnase · Une restauration en plein air sur l’art culinaire Malgache · Le podium, spectacle scénique de chants et de danses avec des artistes de Madagascar et des jeunes talents de la Diaspora Malagasy 13h-19h : Matchs éliminatoires de Basket Ball 19h : Match de Gala Basket Ball féminin, sélection de la Diaspora Malagasy contre un club local de la Gironde. * **Complexe Sportif Pierre BROSSOLETTE : Pétanque** A partir de 10h : Inscription sur place. Participation et mise, Ouvert à tous 14h-21h : Tournoi DOUBLETTE, concours de TIR, tombola Tournoi de Pétanque en présence de joueurs champion du monde. Buvette sur place. * **SALLE GEORGES MANDEL : Tennis de Table** 12h : Inscription sur place. Participation, ouvert à tous, 13h-20h : Tournoi par catégories, les joueurs moins de U13 participation gratuite. * **COMPLEXE DE LA PISCINE : Tennis** 12h : Inscription sur place. Participation, ouvert à tous, 13h-20h : Tournoi par classement ### DIMANCHE 17 AVRIL 2022 * **Complexe Sportif Elisabeth RIFFIOD : Multi-activités** 9h : Reprise des expositions, restauration et activités au podium 9h-12h : Phase finale sportive Stage/Atelier de Basket-Ball pour les jeunes moins de 15 ans A partir de 18h : Démonstration d’Arts Martiaux (karaté) Finale sportive Basket Ball, remise de trophée Entrée payante. * **SALLE GEORGES MANDEL : Tennis de Table** * **COMPLEXE DE LA PISCINE : Tennis** 10h-19h : Reprise des matchs de tennis et tennis de table Finale et remise de trophées * **Complexe Sportif Pierre BROSSOLETTE : Pétanque** A partir de 10h : Inscription sur place. Participation et mise, Ouvert à tous 14h-21h : Tournoi TRIPLETTE Buvette sur place. Espace DS Bordeaux **Soirée dansante animée par des musiciens et artistes renommés de Madagascar**

Pour tous

Organisé par le Collectif sport Malagasy

Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T21:00:00;2022-04-17T09:00:00 2022-04-17T22:00:00