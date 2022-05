Tournoi de Judo : poussins Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tournoi de Judo : poussins
Salle Polyvalente Zunino Rue du général de Gaulle
Tourouvre au Perche

2022-06-26 13:30:00 – 2022-06-26 17:00:00

Le Judo Club de Tourouvre organise un tournoi de judo poussin accompagné d'une tombola avec de nombreux lots à gagner. Entrée gratuite pour les spectateurs Restauration sur place

