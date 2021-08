Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Hérault, Palavas-les-Flots TOURNOI DE JOUTES “CHAMPIONNAT LIGUE SENIOR” Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Palavas-les-Flots

TOURNOI DE JOUTES “CHAMPIONNAT LIGUE SENIOR” Palavas-les-Flots, 21 août 2021, Palavas-les-Flots. TOURNOI DE JOUTES “CHAMPIONNAT LIGUE SENIOR” 2021-08-21 – 2021-08-21

Palavas-les-Flots Hérault Palavas-les-Flots 15h TOURNOI DE JOUTES “CHAMPIONNAT LIGUE SENIOR” Sur le canal Organisé par la Lance Sportive Palavasienne

Gratuit 15h TOURNOI DE JOUTES “CHAMPIONNAT LIGUE SENIOR” Sur le canal Organisé par la Lance Sportive Palavasienne

Gratuit +33 4 67 07 73 34 15h TOURNOI DE JOUTES “CHAMPIONNAT LIGUE SENIOR” Sur le canal Organisé par la Lance Sportive Palavasienne

Gratuit dernière mise à jour : 2021-08-16 par OT PALAVAS-LES-FLOTS

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Lieu Palavas-les-Flots Adresse Ville Palavas-les-Flots lieuville 43.52944#3.92464