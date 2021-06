Beauvais Beauvais Beauvais, Oise Tournoi de jeux vidéo : Super Smash Bros Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Tournoi de jeux vidéo : Super Smash Bros Beauvais, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Beauvais. Tournoi de jeux vidéo : Super Smash Bros 2021-07-17 14:00:00 – 2021-07-17 19:00:00

Beauvais Oise 0 0 en partenariat avec l’association La Guilde Le tournoi Super Smash Bros sur grand écran au cinéma Agnès Varda est de retour, l’occasion de tester son niveau en participant ou de supporter votre champion en étant spectateur. Que le meilleur gagne ! – Entrée libre pour les spectateurs

– Inscription au tournoi : adhésion à l’ASCA 3€ (limité à 32 participants, ouvert + de 18 ans uniquement, chaque joueur apporte sa manette Nintendo Switch)

– Inscription : paulinhavegosset@gmail.com asca@asca-asso.com +33 3 44 10 30 80 http://www.asca-asso.com/ en partenariat avec l’association La Guilde Le tournoi Super Smash Bros sur grand écran au cinéma Agnès Varda est de retour, l’occasion de tester son niveau en participant ou de supporter votre champion en étant spectateur. Que le meilleur gagne ! – Entrée libre pour les spectateurs

– Inscription au tournoi : adhésion à l’ASCA 3€ (limité à 32 participants, ouvert + de 18 ans uniquement, chaque joueur apporte sa manette Nintendo Switch)

– Inscription : paulinhavegosset@gmail.com ASCA Beauvais dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Beauvais Adresse Ville Beauvais lieuville 49.43783#2.09954