Tournoi de jeux vidéo Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Tournoi de jeux vidéo Médiathèque La Grand-Plage, 29 juin 2022, Roubaix. Tournoi de jeux vidéo

Médiathèque La Grand-Plage, le mercredi 29 juin à 14:00

Faites chauffer vos moteurs pour ce grand tournoi de jeux vidéo sur Switch et sur écran géant.

Gratuit, Entrée libre

Tournoi de jeux vidéo à la médiathèque Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-29T14:00:00 2022-06-29T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Médiathèque La Grand-Plage Adresse 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Ville Roubaix lieuville Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Departement Nord

Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Tournoi de jeux vidéo Médiathèque La Grand-Plage 2022-06-29 was last modified: by Tournoi de jeux vidéo Médiathèque La Grand-Plage Médiathèque La Grand-Plage 29 juin 2022 Médiathèque La Grand-Plage Roubaix roubaix

Roubaix Nord