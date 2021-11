Roubaix Médiathèque La Grand-Plage Nord, Roubaix Tournoi de jeux vidéo Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque La Grand-Plage, le mercredi 8 décembre à 14:00

Une petite partie de Mario Kart sur Switch ? Chaque mois un jeu différent pour affronter les autres concurrents. Ouvert à tous, à partir de 5 ans.

Gratuit, Entrée libre

Jeux vidéo Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord

2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T16:00:00

