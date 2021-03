Paris Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Tournoi de jeux vidéo Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégorie d’évènement: Paris

Tournoi de jeux vidéo Médiathèque Jean-Pierre Melville, 5 mai 2021-5 mai 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 5 mai 2021

de 15h à 17h

gratuit

Installe-toi convenablement, dégaine la manette, jauge ton adversaire ! Ne perd pas l’écran des yeux et le vainqueur tu seras ! On garde le rythme ! Un nouveau tournoi est organisé par tes bibliothécaires préférés, alors… Si tu as plus de huit ans et pas froid aux yeux, viens te mesurer aux autres gamers de Melville. L’ inscription à cette animation est obligatoire.

Ouverture des inscriptions le 15 AVRIL

