Ille-et-Vilaine ROCKET BIB – Saison 2. Vous pensez être à la hauteur ou souhaitez découvrir le jeu ? Inscrivez votre équipe ! Deux après-midi pour déterminer quelles équipes porteront les couleurs de L’ourse pendant la compétition nationale du jeu vidéo Rocket League. Samedi 28 janvier

