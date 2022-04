Tournoi de jeux de cartes – Samedi 30 avril Salle polyvalente et dojo Balma Catégories d’évènement: Balma

L’association Pokémon organise une journée entière autour des jeux de cartes à jouer et à collectionner avec de nombreuses compétitions, initiations et des cadeaux à gagner avec des cartes Pokémon, Magic et Flesh & Blood.

Organisé par l’association Pokémon Salle polyvalente et dojo Avenue des Arènes, 31130 Balma Balma Haute-Garonne

