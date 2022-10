Tournoi de jeu vidéo Nevers, 19 octobre 2022, Nevers.

Tournoi de jeu vidéo

17 Rue Jean Jaurès Nevers Nivre

2022-10-19 – 2022-11-19

EUR Le Mois du jeu vidéo revient cette année dans les médiathèques de NEVERS AGGLOMERATION. du 19-10 au 19-11.

Chaque médiathèque s’affrontera à travers un joueur présélectionné du 1er octobre au 5 novembre. Réservé aux 10 à 17 ans, la participation est gratuite à condition d’être abonné au réseau des médiathèques.

• 26-10 : animation rétro gaming à la médiathèque Jean Jaurès à Nevers,

• 27-10 : animation Lego We Do à la médiathèque à Pougues-Les-Eaux,

• 02-11 : animation Lego We Do à la médiathèque à Varennes-Vauzelles,

• 05-11 : animation Lego We Do à la médiathèque Alexandre Breffort à Fourchambault,

• 16-11 : animation rétro gaming à la médiathèque Alexandre Breffort à Fourchambault,

• 19-11 : tournoi de MarioKart 8 Deluxe à la médiathèque à Garchizy

communication@agglo-nevers.fr +33 3 86 61 81 60 https://www.agglo-nevers.net/mois-du-jeu-video/

