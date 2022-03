Tournoi de jeu vidéo Médiathèque d’Albi-Cantepau Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Tournoi de jeu vidéo

du mercredi 1 juin au mercredi 22 juin à Médiathèque d'Albi-Cantepau

du mercredi 1 juin au mercredi 22 juin à Médiathèque d’Albi-Cantepau

Au mois de juin, participe à un tournoi de jeu vidéo ! Sur trois mercredis après-midis : − 1. Entraînement. − 2. Phases éliminatoires (8ème et 4ème de finale). − 3. 1/2 finale et finale. Passe voter à partir du 15 mai pour élire LE jeu du tournoi, créer ton équipe, participer, soutenir… Ou viens simplement fêter la fin du tournoi le 22 juin à 17h, sous le signe du jeu vidéo ! Tu pourras aussi découvrir l’espace provisoire « ado » qui te sera dédié tout au long du mois de juin. _Pour les 8 / 17 ans._ _Attention : participation attendue sur les 3 séances !_

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 50

En partenariat avec le service Jeunesse de la ville d’Albi Médiathèque d’Albi-Cantepau 50 avenue Mirabeau, 81000 Albi Albi Tarn

