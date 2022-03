Tournoi de jeu – Les Aventuriers du Rail Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Tournoi de jeu – Les Aventuriers du Rail
Théâtre d'Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre
2022-03-27

L'association Aux'ID vous propose de participer à un tournoi du jeu en collaboration avec la boutique Cartes sur Table. Sorti en 2004, Les Aventuriers du Rail est un jeu qui fait partie des classiques du jeu de plateau moderne et familial. Le principe ? Marquer des points en réalisant des objectifs demandant de relier des villes par un chemin de fer. Le jeu est conseillé à partir de 8 ans, vous pouvez donc venir en famille pour tenter de gagner l'un des lots en jeu !

accueil@auxerreletheatre.com +33 3 86 72 24 24
https://auxerreletheatre.com/saison-2021-2022/programme/actions-culturelles-programme/tournoi-de-jeu-les-aventuriers-du-rail

