2022-07-10 – 2022-07-10 Venez regarder le déroulement d'un tournoi de jeux de plateaux, à l'aide de figurines au format 1:56 sur des tables de modélisme. Une vingtaine de joueurs s'affronteront et les vainqueurs gagneront un trophée qui leur sera remis. Soyez nombreux à venir les encourager !

