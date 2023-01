Tournoi de jeu de toc Tréguidel Tréguidel Tréguidel Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Tréguidel

Tournoi de jeu de toc Tréguidel, 29 janvier 2023, Tréguidel Tréguidel. Tournoi de jeu de toc 5, le Bourg Le P’tit Bar du Contrevent Tréguidel Côtes-d’Armor Le P’tit Bar du Contrevent 5, le Bourg

2023-01-29 10:30:00 – 2023-01-29 14:30:00

Le P’tit Bar du Contrevent 5, le Bourg

Tréguidel

Côtes-d’Armor Tréguidel Le jeu de toc (ou tock) est originaire du Canada. Il reprend les principes de nos petits chevaux, mais en y remplaçant, pour le déplacement des pions, le lancer de dé par un jeu de cartes. Le jeu de toc peut se jouer à 2 joueurs ou à 4 joueurs (2 équipes de 2 joueurs). Le but du jeu est d’être le plus rapide à rentrer ses pions dans sa maison. Tournoi sur inscription avant le 20 janvier. leptitbarprog@gozmail.bzh +33 2 96 52 17 03 http://lecontrevent.log.bzh/ Le P’tit Bar du Contrevent 5, le Bourg Tréguidel

dernière mise à jour : 2023-01-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Tréguidel Autres Lieu Tréguidel Adresse Tréguidel Côtes-d'Armor Le P'tit Bar du Contrevent 5, le Bourg Ville Tréguidel Tréguidel lieuville Le P'tit Bar du Contrevent 5, le Bourg Tréguidel Departement Côtes-d'Armor

Tréguidel Tréguidel Tréguidel Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treguidel-treguidel/

Tournoi de jeu de toc Tréguidel 2023-01-29 was last modified: by Tournoi de jeu de toc Tréguidel Tréguidel 29 janvier 2023 5 Côtes-d’Armor le Bourg Le P'tit Bar du Contrevent Tréguidel Côtes-d'Armor Tréguidel Tréguidel Côtes-d'Armor

Tréguidel Tréguidel Côtes-d'Armor