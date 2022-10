Tournoi de jeu de quilles gascon Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Tournoi de jeu de quilles gascon

54 Rue du Général de Gaulle Maison de l'Oralité et du Patrimoine Capbreton Landes

2022-10-29 15:30:00

Maison de l'Oralité et du Patrimoine 54 Rue du Général de Gaulle

Capbreton

Landes Capbreton EUR Venez découvrir les quilles au maillet ou le jeu de quilles de 6 : une tradition gasconne !

En famille, seul ou entre amis, testez ce sport d’équipe et laissez-vous conter son histoire dont on trouve les premières traces au XVe siècle. Familial // À partir de 5 ans

+33 5 58 72 96 05

Maison de l'Oralité et du Patrimoine 54 Rue du Général de Gaulle Capbreton

