Le Pôle International du Cheval Longines Deauville accueille une étape du Championnat de France Pro-Elite de Horse-Ball. Tout le week-end, les meilleurs joueurs français s'affronteront dans le grand manège selon trois catégories : Pro élite mixte, Pro élite féminin et Pro féminin. Du grand sport, des matchs stratégiques, un terrain de qualité et un Championnat très ouvert… voici les quelques ingrédients de cette étape du Championnat de France Pro Elite de Horse-Ball inDeauville.

contact@picdeauville.com +33 2 31 14 04 04 http://www.pole-international-cheval.com/

Tournoi de Horseball
2021-11-21 – 2021-11-22
Pôle International du Cheval Longines Deauville
14 avenue Ox and Bucks
Saint-Arnoult
Calvados