Tournoi de handball des écoles Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

Tournoi de handball des écoles Valréas, 13 mai 2022, Valréas. Tournoi de handball des écoles Stade municipal Albert Adrien Avenue Maréchal Leclerc Valréas

2022-05-13 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-13 15:45:00 15:45:00 Stade municipal Albert Adrien Avenue Maréchal Leclerc

Valréas Vaucluse Le Handball Club de Valréas, suite à ses interventions en milieu scolaire, clôture les cycles handball de l’année par un tournoi inter-écoles de la commune. Ce tournoi se déroulera sur herbe et en extérieur. Tous les enfants seront récompensés. Stade municipal Albert Adrien Avenue Maréchal Leclerc Valréas

