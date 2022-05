TOURNOI DE HANDBALL Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

Contrexéville Vosges Samedi après-midi : tournoi ouvert par équipe, pour les moins de 11 ans (initiation découverte), tournoi mixte pour les moins de 15 ans.

Dimanche : tournoi mixte par équipe senior (clubs de hand de la région, entreprises, adhérents et anciens du club…) Buvette et restauration sur place. 5688017@ffhandball.net +33 6 46 28 87 10 Handball Contrexéville

