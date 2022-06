Tournoi de Gouren Belle-Isle-en-Terre, 24 juillet 2022, Belle-Isle-en-Terre.

Tournoi de Gouren Rue Crec’h Uguen Les Jardins du Guer Belle-Isle-en-Terre

2022-07-24 13:30:00 – 2022-07-24 19:00:00 Rue Crec’h Uguen Les Jardins du Guer

Belle-Isle-en-Terre 22810

Les meilleurs lutteurs bretons s’affronteront au cours de ce traditionnel tournoi de gouren. Le gouren, aussi appelé lutte bretonne, sport ancestral à la fois des paysans et des chevaliers est toujours bien vivant et pratiqué par des centaines de jeunes à travers toute la Bretagne historique. Le tournoi sera précédé d’un défilé des lutteurs au son de la bombarde et du biniou et démarrera après le serment au cours duquel les lutteurs jurent de lutter sans traitrise et sans brutalité. Spectacle et authenticité garantis !

skolgourenlouergad@orange.fr +33 6 86 71 32 13

