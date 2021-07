Balma L’Annexe des Jeunes Balma, Haute-Garonne Tournoi de Futsal – Vendredi 30 juillet L’Annexe des Jeunes Balma Catégories d’évènement: Balma

Haute-Garonne

L’Annexe des Jeunes, le vendredi 30 juillet à 15:00

Gratuit

Renseignements

Renseignements auprès de L’Annexe des Jeunes L’Annexe des Jeunes 3 Avenue Pierre Coupeau 31130 Balma Balma Le Vidailhan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T15:00:00 2021-07-30T17:00:00

