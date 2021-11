Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Haute-Loire, Sainte-Sigolène Tournoi de futsal U13 Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Catégories d’évènement: Haute-Loire

Sainte-Sigolène

Tournoi de futsal U13 Sainte-Sigolène, 18 décembre 2021, Sainte-Sigolène. Tournoi de futsal U13 Route du Pinet Gymnase G3 Complexe sportif Sainte-Sigolène

2021-12-18 – 2021-12-18 Route du Pinet Gymnase G3 Complexe sportif

Sainte-Sigolène Haute-Loire Sainte-Sigolène Tournoi de futsal U13 organisé par l’AGS Foot. +33 4 71 66 13 07 Route du Pinet Gymnase G3 Complexe sportif Sainte-Sigolène

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Sainte-Sigolène Autres Lieu Sainte-Sigolène Adresse Route du Pinet Gymnase G3 Complexe sportif Ville Sainte-Sigolène lieuville Route du Pinet Gymnase G3 Complexe sportif Sainte-Sigolène