Tournoi de Futsal ESBH à Huelgoat. Huelgoat Huelgoat Catégories d’évènement: Finistère

Huelgoat

Tournoi de Futsal ESBH à Huelgoat. Huelgoat, 17 décembre 2022, Huelgoat. Tournoi de Futsal ESBH à Huelgoat.

Huelgoat Finistère

2022-12-17 – 2022-12-17 Huelgoat

Finistère Huelgoat ⚽️ Après avoir été annulé à cause du Covid l’année dernière, le Tournoi Futsal de Noel de l’ESBH fait son grand retour !

Il aura lieu samedi 17 décembre 2022 à la salle omnisports d’Huelgoat.

Sur place : restauration, buvette et animations !

450€ de gain partagé entre les 3 premiers ainsi que des lots (8 joueurs/équipe Max).

Inscriptions :

– : esberrienhuelgoat@gmail.com

– : Facebook ES Berrien Huelgoat

– : 07.82.16.76.41 esberrienhuelgoat@gmail.com +33 7 82 16 76 41 Huelgoat

dernière mise à jour : 2022-11-24 par OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Huelgoat Autres Lieu Huelgoat Adresse Huelgoat Finistère OT MONTS D'ARREE - YEUN ELEZ Ville Huelgoat lieuville Huelgoat Departement Finistère

Huelgoat Huelgoat Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/huelgoat/

Tournoi de Futsal ESBH à Huelgoat. Huelgoat 2022-12-17 was last modified: by Tournoi de Futsal ESBH à Huelgoat. Huelgoat Huelgoat 17 décembre 2022 Finistre Huelgoat Huelgoat Finistre OT MONTS D'ARREE - YEUN ELEZ

Huelgoat Finistère