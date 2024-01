Tournoi de France Patinoire Olympique de Limoges Limoges, samedi 10 février 2024.

Tournoi de France Danse sur Glace 10 et 11 février Patinoire Olympique de Limoges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T08:00:00+01:00 – 2024-02-10T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-11T08:00:00+01:00 – 2024-02-11T22:30:00+01:00

Attention

En raison du Tournoi de France de Danse sur Glace, organisé par le LSCG, il n’y aura pas de séances publiques le weekend du 10 et 11 février 2024.

En revanche, n’hésitez pas à venir admirer et encourager les patineurs et en prendre plein les yeux.

Entrée libre

Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine