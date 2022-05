TOURNOI DE FOOTBALL Tourbes Tourbes Catégories d’évènement: Hérault

Tourbes Hérault 1er Tournoi de Football organisé par l’association Festivi’Tourbes

Au programme de cette journée familiale et conviviale ouverte à tous :

Tournoi adultes: 9h30 à 12h30

Tournoi enfants: 13h30 à 17h30 Tableau 8 équipes par catégories:

1/4 de finales

1/2 finales ligue des champions

1/2 finales ligue Europa

Finale ligue des champions

Finale ligue Europa

Matchs 3ème place Équipes en plusieurs catégories : 8-10 ans / 11-13ans / 14-16 ans/ +16ans- adultes

Chaque équipe est composée de 5 à 7 joueurs + 1 remplaçant Venez nombreux pour participer et/ou encourager votre équipe !

Buvette et restauration sur place Tourbes

