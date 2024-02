TOURNOI DE FOOTBALL TOM MABON ET TOURNOI OCÉANE LEAGUE U15 Rue de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef, samedi 11 mai 2024.

Venez nombreux encourager les jeunes footballeurs au Stade de la Viauderie à Saint-Michel-Chef-Chef lors de ce tournoi annuel !



Vous pourrez découvrir différentes catégories de jeunes joueurs lors de ce tournoi annuel Tom Mabon, avec notamment les U11.

Ce tournoi permet aux jeunes de :

Renforcer la cohésion d’équipe c’est une excellente occasion pour les jeunes de passer du temps avec leurs amis et de fait renforcer leur cohésion d’équipe.

De trouver une motivation voir un jeune professionel tel que Tom Mabon qui a fait ses débuts à l’OFC et qui évolue maintenant en tant que gardien au FC Nantes B, peut être également une source de motivation pour les jeunes. Après le match, les enfants repartent émerveillés !

Gagner des trophées les tournois de football sont l’occasion pour les jeunes de gagner des trophées et de se mesurer à d’autres équipes.

De participer aux animations et de se restaurer sur place.



Un tournoi U15 Océane League est également organisé les 10 et 11 mai, venez nombreux !



Rue de la Viauderie Complexe Sportif de la Viauderie

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire oceanefc.secretariat@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 09:00:00

fin : 2024-05-11 17:30:00



