Tournoi de football Stade des Aciéries – Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Tournoi de football Stade des Aciéries –, 4 juin 2022, Saint-Dizier. Tournoi de football

du samedi 4 juin au lundi 6 juin à Stade des Aciéries –

Tournoi de football jeunes, féminines et séniors, avec des clubs venus de tout le Grand Est et des frontaliers ! De belles surprises en perspective ! Des matches, des rencontres, des échanges autour du sport, sur un week-end de trois jours et sur un équipement sportif de qualité ! Tombola, restauration, animations pendant trois jours ! A ne pas manquer !

entrée libre

Tournoi de football jeunes, féminines et séniors, avec des clubs venus de tout le Grand Est et des frontaliers ! De belles surprises en perspective ! Stade des Aciéries – stade des aciéries 52 100 saint dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T18:00:00;2022-06-06T09:00:00 2022-06-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Stade des Aciéries - Adresse stade des aciéries 52 100 saint dizier Ville Saint-Dizier lieuville Stade des Aciéries - Saint-Dizier Departement Haute-Marne

Stade des Aciéries - Saint-Dizier Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/

Tournoi de football Stade des Aciéries – 2022-06-04 was last modified: by Tournoi de football Stade des Aciéries – Stade des Aciéries - 4 juin 2022 Saint-Dizier Stade des Aciéries - Saint-Dizier

Saint-Dizier Haute-Marne