2022-06-03 – 2022-06-05

Séreilhac 87620 Séreilhac Du vendredi 3 à partir de 19h au dimanche 5 juin à partir de 15h au stade municipal de Séreilhac (à partir de 14h samedi).

Renseignements auprès des responsables: 06 16 30 23 63 ou 06 79 41 09 02 Organisé par le Sporting Club de Séreilhac.

Récompenses pour toutes les équipes.

Beach Soccer sur invitation.

