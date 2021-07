Creil Creil Creil, Oise Tournoi de football Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Oise

Tournoi de football Creil, 31 juillet 2021, Creil. Tournoi de football 2021-07-31 13:30:00 – 2021-07-31 18:00:00

Creil Oise Tournoi de football mixte pour les 17 ans et plus. Organisé par le RCCA Tournoi de football mixte pour les 17 ans et plus. Organisé par le RCCA Tournoi de football mixte pour les 17 ans et plus. Organisé par le RCCA Ann — please donate dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Creil, Oise Autres Lieu Creil Adresse Ville Creil lieuville 49.24934#2.47483