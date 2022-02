TOURNOI DE FOOTBALL AU PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE Petite-Rosselle Petite-Rosselle Catégories d’évènement: Moselle

Petite-Rosselle

TOURNOI DE FOOTBALL AU PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE Petite-Rosselle, 27 mars 2022, Petite-Rosselle. TOURNOI DE FOOTBALL AU PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE Petite-Rosselle

2022-03-27 09:30:00 09:30:00 – 2022-03-27

Petite-Rosselle Moselle L’association « Un monde sans mucoviscidose » organise un tournoi de futsal à Petite-Rosselle le dimanche 27 mars 2022 au profit de la lutte contre cette maladie.

Amateurs ou professionnels, vous êtes tous les bienvenus !

Bulletin d’inscription disponible sur le facebook de la mairie. Port du masque obligatoire et présentation de pass sanitaire. Buvette, restauration, café, gâteaux, crêpes sur place. mairie@mairie-petiterosselle.fr +33 7 69 95 00 33 https://mairie-petiterosselle.fr/ Mairie de Petite Rosselle – Un monde sans mucoviscidose

Petite-Rosselle

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Petite-Rosselle Autres Lieu Petite-Rosselle Adresse Ville Petite-Rosselle lieuville Petite-Rosselle Departement Moselle

Petite-Rosselle Petite-Rosselle Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/petite-rosselle/

TOURNOI DE FOOTBALL AU PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE Petite-Rosselle 2022-03-27 was last modified: by TOURNOI DE FOOTBALL AU PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE Petite-Rosselle Petite-Rosselle 27 mars 2022 Moselle Petite-Rosselle

Petite-Rosselle Moselle