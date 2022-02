Tournoi de football AJMF 60 rue Albert Rémy 91130 Ris Orangis Ris-Orangis Catégories d’évènement: Essonne

Ris-Orangis

Tournoi de football AJMF 60 rue Albert Rémy 91130 Ris Orangis, 7 février 2022, Ris-Orangis. Tournoi de football AJMF

du lundi 7 février au dimanche 8 mai à 60 rue Albert Rémy 91130 Ris Orangis

C’est avec un grand plaisir que L’amitié Judéo-Musulmane vous invite au 8eme tournoi de foot, qui aura lieu le dimanche 08 Mai 2022 de 09h à 18h au Stades Emile Gagneux, 60 rue Albert Rémy, 91130à Ris Orangis. Cet événement est ouvert à tous les jeunes de 10 à 13 ans. Merci de nous annoncer de combien de jeunes est composé votre équipe !! Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir nous confirmé votre présence. Cordialement Tournoi de football AJMF 60 rue Albert Rémy 91130 Ris Orangis 60 rue Albert Rémy 91130 à Ris Orangis Ris-Orangis Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T00:00:00 2022-02-07T17:30:00;2022-02-08T00:00:00 2022-02-08T17:30:00;2022-02-09T00:00:00 2022-02-09T17:30:00;2022-02-10T00:00:00 2022-02-10T17:30:00;2022-02-11T00:00:00 2022-02-11T17:30:00;2022-02-12T00:00:00 2022-02-12T17:30:00;2022-02-13T12:00:00 2022-02-13T14:30:00;2022-05-08T09:00:00 2022-05-08T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Ris-Orangis Autres Lieu 60 rue Albert Rémy 91130 Ris Orangis Adresse 60 rue Albert Rémy 91130 à Ris Orangis Ville Ris-Orangis lieuville 60 rue Albert Rémy 91130 Ris Orangis Ris-Orangis Departement Essonne

60 rue Albert Rémy 91130 Ris Orangis Ris-Orangis Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ris-orangis/

Tournoi de football AJMF 60 rue Albert Rémy 91130 Ris Orangis 2022-02-07 was last modified: by Tournoi de football AJMF 60 rue Albert Rémy 91130 Ris Orangis 60 rue Albert Rémy 91130 Ris Orangis 7 février 2022 60 rue Albert Rémy 91130 Ris Orangis Ris-Orangis Ris-Orangis

Ris-Orangis Essonne