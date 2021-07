Villarodin-Bourget Villarodin-Bourget Savoie, Villarodin-Bourget Tournoi de foot Villarodin-Bourget Villarodin-Bourget Catégories d’évènement: Savoie

Villarodin-Bourget

Tournoi de foot Villarodin-Bourget, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Villarodin-Bourget. Tournoi de foot 2021-07-26 15:30:00 15:30:00 – 2021-07-26 18:30:00 18:30:00

Villarodin-Bourget Savoie L’Euro est terminé, c’est l’occasion de venir nous montrer vos talents ! L’équipe d’animation vous attendra au niveau des terrains de tennis pour les inscriptions de votre équipe. Équipe de 5 joueurs maximum. dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Villarodin-Bourget Autres Lieu Villarodin-Bourget Adresse Ville Villarodin-Bourget lieuville 45.19963#6.69499