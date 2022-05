Tournoi de foot Stade Orion Mondonville Catégorie d’évènement: Mondonville

Le 7 et 8 mai prochain, le club de foot de l’ASM organise un tournoi. ——————————————————————— 72 équipes de différents clubs de la région sont attendues ! Des matchs tout au long de la journée pour les enfants, avec des récompenses : coupes et médailles, teeshirts, goodies. Buvette et restauration sur place toute la journée. Rendez-vous sur les 2 terrains de foot du complexe Orion. **Pour plus de renseignements :** contacter Julien Colmagro, président de l’ASM. Mondonville – AS Mondonville foot Stade Orion Chemin de Cantegril 31700 Mondonville Mondonville

