Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy La MJC Desforges de nancy organise son premier tournoi de foot dans le cadre du d�veloppement de son secteur jeunesse, pour les 13-17 ans le 15 avril 2022 de 14h � 18h au city stade de la MJC.

Pour plus d’informations : jeunesse@mjc-desforges.com, par t�l�phone 03 83 27 40 53 ou directement � la MJC aupr�s de l�on l’animateur jeunesse +33 3 83 27 40 53 http://www.mjc-desforges.com/fr/accueil.html L�on Marquis

