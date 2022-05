Tournoi de foot FEJ Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Cast-le-Guildo

Tournoi de foot FEJ Saint-Cast-le-Guildo, 4 juin 2022, Saint-Cast-le-Guildo. Tournoi de foot FEJ Saint-Cast-le-Guildo

2022-06-04 09:30:00 – 2022-06-06

FOOT, PLAGE ET CAMPING, les ingrédients pour bien finir la saison avec votre club ! nVenez partager un super moment foot avec votre équipe pour finir en beauté la saison !! nUn tournoi, un week-end au bord de la mer pour un moment de convivialité pour votre club et vos petits champions. nLe tournoi se déroule sur 4 terrains sur le stade Nicolardot, à 200m de la plage, au coeur de la station de Saint-Cast le Guildo, dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Ce tournoi se déroule sur 3 jours. Samedi 4 : n- U7 : 4 joueurs + 2 remplacants n- U9 : 5 joueurs + 2 remplacants n- U15 : 8 joueurs + 2 remplacants Dimanche 5 : n- U11 : 8 joueurs + 2 remplacants n- U13 : 8 joueurs + 2 remplacants Lundi 6 : n- U13F : 8 joueuses + 3 remplaçantes n- U15F : 8 joueuses + 3 remplaçantes n- U18F : 8 joueuses + 3 remplaçantes +33 6 21 24 13 86 http://feij-paysdematignon.footeo.com/

