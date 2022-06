Tournoi de foot en salle Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec

Tournoi de foot en salle Perros-Guirec, 11 juillet 2022, Perros-Guirec. Tournoi de foot en salle

Route de Pleumeur Bodou Perros-Guirec Côtes d’Armor Office de tourisme de Perros-Guirec

2022-07-11 20:00:00 – 2022-07-11 22:30:00 Perros-Guirec

Côtes d’Armor Perros-Guirec Venez participer au tournoi de foot en salle au complexe sportif de Kérabram tous les lundis, de 20h à 22h30, du 11 juillet au 29 août! Infos pratiques :

– Tournoi accessible avec la » carte pass » aux plus de 14 ans

– Renseignements aux « Estivales » au 02 96 91 13 57 ou par mail à l’adresse estivales@perros-guirec.com estivales@perrtos-guirec.com +33 2 96 91 13 57 Venez participer au tournoi de foot en salle au complexe sportif de Kérabram tous les lundis, de 20h à 22h30, du 11 juillet au 29 août! Infos pratiques :

– Tournoi accessible avec la » carte pass » aux plus de 14 ans

– Renseignements aux « Estivales » au 02 96 91 13 57 ou par mail à l’adresse estivales@perros-guirec.com Perros-Guirec

dernière mise à jour : 2022-06-23 par Office de tourisme de Perros-Guirec

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Perros-Guirec Other Lieu Perros-Guirec Adresse Route de Pleumeur Bodou Perros-Guirec Côtes d'Armor Office de tourisme de Perros-Guirec Ville Perros-Guirec lieuville Perros-Guirec Departement Côtes d'Armor

Perros-Guirec Perros-Guirec Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perros-guirec/

Tournoi de foot en salle Perros-Guirec 2022-07-11 was last modified: by Tournoi de foot en salle Perros-Guirec Perros-Guirec 11 juillet 2022 Route de Pleumeur Bodou Perros-Guirec Côtes d'Armor Office de tourisme de Perros-Guirec

Perros-Guirec Côtes d'Armor