TOURNOI DE FOOT DE SALLE – FLEP – NOYANT-LA-GRAVOYÈRE
Noyant-la-Gravoyère Rue du Parc Salle de Sport – Léo Lagrange Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

2022-12-29 13:30:00

Rue du Parc Noyant-la-Gravoyère

Segré-en-Anjou Bleu

Maine-et-Loire EUR 20 Tournoi de foot en salle organisé par les bénévoles du FLEP (Foyer Laïque d’Education Permanante)

Nombreux lots.

Entrées gratuites. Restauration sur place, bar, galettes et crêpes. Tournoi de foot en salle organisé par les bénévoles du FLEP, à Noyant-la-Gravoyère, le jeudi 29 décembre 2022. +33 6 70 08 32 67 Rue du Parc Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu

