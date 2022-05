Tournoi de foot de la Confrérie Aire-sur-l’Adour, 26 mai 2022, Aire-sur-l'Adour.

Tournoi de foot de la Confrérie Aire-sur-l’Adour

2022-05-26 – 2022-05-26

Aire-sur-l’Adour Landes

EUR 50 Le Jeudi 26 Mai 2022, (dit jeudi de l’ascension et surtout jeudi férié) la Confrérie organise son deuxième) Tournoi de Foot Sixte, au Stade Eugène Riba (dit Stade de la Piscine) à Aire sur l’Adour.

Ouvert à tous et toutes les inscription se feront via notre page FB. En attendant la suite et les modalités réservez donc cette date car même si vous êtes nuls au foot et que vous ne faites pas le tournoi, il y aura plein de truc à boire et à manger au bord du terrain tout au long de la journée!

Alors tu veux être sur le toit du monde et remporter le Graal pour tout footballeur, le trophée de Champion de Sixte du Tournoi d’Aire sur l’Adour?! Rendez-vous le 26 mai…

Le Jeudi 26 Mai 2022, (dit jeudi de l’ascension et surtout jeudi férié) la Confrérie organise son deuxième) Tournoi de Foot Sixte, au Stade Eugène Riba (dit Stade de la Piscine) à Aire sur l’Adour.

Ouvert à tous et toutes les inscription se feront via notre page FB. En attendant la suite et les modalités réservez donc cette date car même si vous êtes nuls au foot et que vous ne faites pas le tournoi, il y aura plein de truc à boire et à manger au bord du terrain tout au long de la journée!

Alors tu veux être sur le toit du monde et remporter le Graal pour tout footballeur, le trophée de Champion de Sixte du Tournoi d’Aire sur l’Adour?! Rendez-vous le 26 mai…

+33 5 58 71 64 70

Le Jeudi 26 Mai 2022, (dit jeudi de l’ascension et surtout jeudi férié) la Confrérie organise son deuxième) Tournoi de Foot Sixte, au Stade Eugène Riba (dit Stade de la Piscine) à Aire sur l’Adour.

Ouvert à tous et toutes les inscription se feront via notre page FB. En attendant la suite et les modalités réservez donc cette date car même si vous êtes nuls au foot et que vous ne faites pas le tournoi, il y aura plein de truc à boire et à manger au bord du terrain tout au long de la journée!

Alors tu veux être sur le toit du monde et remporter le Graal pour tout footballeur, le trophée de Champion de Sixte du Tournoi d’Aire sur l’Adour?! Rendez-vous le 26 mai…

la confrérie

Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-04-22 par