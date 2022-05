Tournoi de foot à 7 à Cugnaux (31) Plaine des Sports de Cugnaux, 8 mai 2022, Cugnaux.

Tournoi de foot à 7 à Cugnaux (31)

Plaine des Sports de Cugnaux, le dimanche 8 mai à 10:00

**1er tournoi de foot à 7 du Sporting Club Nord Toulousain à Cugnaux** Ouvert aux licenciés et aux non-licenciés Règles de la FSGT (loisir) : autoarbitrage, pas de tacles glissés, pas de hors-jeux, touches au pied Deux tournois : – un classique à 16 équipes minimum – un mixte à 8 équipes (2 filles minimum sur le terrain) Le format des matchs et des poules évoluera en fonction du nombre d’inscrits. Inscription : 50€/équipe – 8 joueurs minimum UNIQUEMENT via HelloAsso : [[https://www.helloasso.com/associations/sporting-club-nord-toulousain/evenements/tournoi-de-foot-a-7-autoarbitre-fsgt-a-cugnaux-31](https://www.helloasso.com/associations/sporting-club-nord-toulousain/evenements/tournoi-de-foot-a-7-autoarbitre-fsgt-a-cugnaux-31)](https://www.helloasso.com/associations/sporting-club-nord-toulousain/evenements/tournoi-de-foot-a-7-autoarbitre-fsgt-a-cugnaux-31) Buvette et restauration sur place organisées par la JS Cugnaux Possibilité de pré-réservation de repas (paiement sur place) : formule repas à 6 € avec grillades (hallal), frites et boisson Rendez-vous à 10H – début du tournoi avant 11H Finale à 18H au plus tard Animation pause repas : concours de barre transversale ouvert à tous avec un lot à remporter Lot pour les vainqueurs des tournois : un lot + un trophée de champion Parking sur place. Vestiaires et douches accessibles. 3 terrains herbe – 2 terrains synthétique

50€ par équipe

1er tournoi de foot à 7 du Sporting Club Nord Toulousain à Cugnaux Ouvert à tous Règles de la FSGT (loisir) Tournoi classique à 16 équipes & tournoi mixte à 8 équipes (2 filles min. sur le terrain)

Plaine des Sports de Cugnaux 22 ter rue du stade 31270 cugnaux Cugnaux Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T18:00:00