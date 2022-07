Tournoi de figurines – Games of Thrones

Tournoi de figurines – Games of Thrones, 11 septembre 2022, . Tournoi de figurines – Games of Thrones



2022-09-11 10:00:00 – 2022-09-11 12:30:00 Le 11 Septembre, 18 joueurs venus de toute la France s’affronteront lors d’un tournoi du jeu de figurines « A song of Ice and Fire », tiré de l’univers de Games of Thrones. Venez découvrir l’univers des figurinistes, qui défendront dans la cour du château, leur maison. Entre les Lannister et les Stark, la guerre fera rage. La garde de nuit et les sauvageons pourront-ils arbitrer ce conflit? -Démonstration et initiation au jeu possible lors de cette journée chateau.montaner@adour-madiran.fr +33 5 59 81 98 29 dernière mise à jour : 2022-07-07 par

