Tournoi de Feetbool Stade municipal La Bernardière Catégories d’évènement: La Bernardière

Vendée

Tournoi de Feetbool Stade municipal, 29 avril 2022, La Bernardière. Tournoi de Feetbool

Stade municipal, le vendredi 29 avril à 19:00

TOURNOI DE FEETBOOL ——————- ### Vendredi 29 Avril 2022 à partir de 19h ### Stade du Vivier ### Réservation avant le 15 avrl 2022

16 € par équipe de 2 joueurs, Inscriptions limitées à 32 équipes

Tournoi de Feetbool du 29 avril 2022 Stade municipal Rue du Stade, 85610 La Bernardière La Bernardière Les Libaudières Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T19:00:00 2022-04-29T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: La Bernardière, Vendée Autres Lieu Stade municipal Adresse Rue du Stade, 85610 La Bernardière Ville La Bernardière lieuville Stade municipal La Bernardière Departement Vendée

Stade municipal La Bernardière Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bernardiere/

Tournoi de Feetbool Stade municipal 2022-04-29 was last modified: by Tournoi de Feetbool Stade municipal Stade municipal 29 avril 2022 La Bernardière Stade municipal La Bernardière

La Bernardière Vendée