2022-10-28 – 2022-10-28 Avis à tous les petits monstres de la région héraultaise A l’occasion d’Halloween nous organisons un tournoi de Dobble Géant déguisé !

Le Dobble XXL, c’est le même concept que le classique mais ne plus grand ! Le but du jeu: trouver le plus rapidement possible le symbole commun entre 2 cartes géantes… fou rire garantit ! Le tournoi est ouvert à toute personne déguisée (enfants comme adultes).

Nous ne recherchons pas des esprits compétitifs mais plutôt à passer un moment de rigolade et de jeu tous ensemble.

Des lots seront distribués à tous les participants. Notre très chère mascotte Maître Renard sera également présente pour faire plein de photos avec les petits monstres. Avis à tous les petits monstres de la région héraultaise

