du samedi 19 février au dimanche 20 février à Salle des fêtes Robert Sauvion

Compétition officielle de billard Blackball régit par la Fédération Française de Billard. Entrée gratuite, ouvert à tous. Réservation avant le 15 février. organisé par Eight concept billard club Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Naintré Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T09:00:00 2022-02-19T20:00:00;2022-02-20T09:00:00 2022-02-20T20:00:00

