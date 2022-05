Tournoi de disc (frisbee) Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

L'association Emeraude Flying Disc propose des tournois/stage/entraînements ouverts à tous, sur réservation, durant la période estivale. Inscriptions et renseignements au 06 38 84 25 60 ou par mail à emeraude.flying.disc@gmail.com Autre date : mercredi 3 août. Mercredi 13 juillet 2022 – de 19h à 21h – Plage de Longchamp ou Terrain de foot du Pont Laurin

