Succieu Isère Succieu EUR 10 Le CCAS de Succieu organise un tournoi de coinche en doublettes le Samedi 12 Mars 2022, à la salle des fêtes (lieu dit Le Gapillon, à côté du stade).

Lots pour les demi-finalistes, finalistes et vainqueurs.

Venez nombreux! ccas@succieu.fr Salle des Fêtes Le Gapillon Succieu

