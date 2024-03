Tournoi de coinche Le Bus Magique Lille, dimanche 7 avril 2024.

Tournoi de coinche Holà Moussaillons !

C’est l’heure de la coinche magique ! (tous les 1ers dimanches du mois) Dimanche 7 avril, 15h00 Le Bus Magique Entrée sur inscription avant le début du tournoi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T15:00:00+02:00 – 2024-04-07T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T15:00:00+02:00 – 2024-04-07T20:00:00+02:00

Inscrivez-vous et venez cartonner joyeusement Si vous n’avez pas de binôme, postez un appel dans la conversation de l’événement ou envoyez un mail : lebusmagique.lille@gmail.com !

Venez avec un jeu de cartes si vous en avez (voire un tapis )

A gagner : Un plat offert au bus magique sur un créneau de semaine le midi pour chaque joueur de l’équipe gagnant.

https://framaforms.org/tournoi-de-coinche-le-bus-magique…

Il est parfois possible aussi de s’inscrire sur place en direct => venir 30mn avant le début du tournoi

Modalités :

Entrée sur inscription avant le début du tournoi

✅ Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

Endroit sauf & heureux : aucune discrimination n’est admise à bord

️ Toute notre programmation : https://www.facebook.com/lebusmagique.lille/events

Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Lille 59043 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/295236226935300/295236533601936/ »}, {« type »: « email », « value »: « lebusmagique.lille@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 3 74 09 78 81 »}] [{« link »: « mailto:lebusmagique.lille@gmail.com »}, {« link »: « https://framaforms.org/tournoi-de-coinche-le-bus-magique »}, {« link »: « https://www.facebook.com/lebusmagique.lille/events »}] Péniche