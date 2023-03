Tournoi de Cesta Punta Fronton mur à gauche Ravel, 20 mai 2023, Saint-Jean-de-Luz .

Tournoi de Cesta Punta

Avenue Gregorio Maragnon Fronton mur à gauche Ravel Saint-Jean-de-Luz Basses-Pyrénées Fronton mur à gauche Ravel Avenue Gregorio Maragnon

2023-05-20 – 2023-05-20

Fronton mur à gauche Ravel Avenue Gregorio Maragnon

Saint-Jean-de-Luz

Basses-Pyrénées

Tournoi de Cesta Punta tête à tête en faveur d’associations venant en aide à des enfants malades auxquelles sera versée l’intégralité des dons récoltés.

Parties de classement de 10h à 12h30.

Demi-finales à partir de 14h et finales des deux séries à 17h et 18h.

Petite restauration (talo) et buvette sur place.

Tournoi de Cesta Punta tête à tête en faveur d’associations venant en aide à des enfants malades auxquelles sera versée l’intégralité des dons récoltés.

Parties de classement de 10h à 12h30.

Demi-finales à partir de 14h et finales des deux séries à 17h et 18h.

Petite restauration (talo) et buvette sur place.

+33 5 59 26 03 16 Luzean

Fronton mur à gauche Ravel Avenue Gregorio Maragnon Saint-Jean-de-Luz

dernière mise à jour : 2023-02-28 par